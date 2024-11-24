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Скільки грошей йде з бюджету на фінансування політичних партій

24.11.2024 12:00
Ольга Деркач
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Політичні сили, що набрали щонайменше 5% голосів на останніх виборах до парламенту, мають право отримувати кошти з державного бюджету. Цю норму запровадили у 2015 році, аби знизити залежність партій від олігархічного впливу (спочатку для фінансування достатньо було подолати 2% виборчий поріг)

Скільки грошей йде з бюджету на фінансування політичних партій

Скільки грошей йде з бюджету на фінансування політичних партій Фото: fotobank.rada.gov.ua, bank.gov.ua

У 2016 році політичні партії отримали з державного бюджету 391 млн грн. Найбільше фінансування тоді дісталося «Народному фронту» та «Блоку Петра Порошенка». Крім того, кошти виділили «Самопомочі», «Батьківщині» та «Радикальній партії Олега Ляшка». Водночас «Опозиційний блок» від державного фінансування відмовився.

У 2017 році витрати на підтримку партій зросли на 13,1% і склали 442,4 млн грн. Найбільші суми знову отримали «Народний фронт» та БПП — 113 і 122 млн грн відповідно. «Самопомочі» виділили 100 млн, Радикальній партії – близько 38 млн, «Опозиційному блоку» — 48,5 млн, а «Батьківщині» — 29 млн.

У 2018 році обсяг фінансування зріс ще на 16,1%, досягнувши 513,7 млн грн. «Народний фронт» отримав 132,1 млн, БПП — 130,1 млн, «Самопоміч» — 65,5 млн (додаткові 51 млн нарахували за дотримання гендерної квоти серед депутатів), «Опозиційний блок» — 56,2 млн, Радикальна партія — 44,4 млн, а «Батьківщина» — 33,9 млн.

У 2019 році фінансування партій збільшили на 7,1%, до 550 млн гривень.

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У 2020 році сума скоротилася вдвічі — до 283,5 млн гривень. Найбільше отримала «Слуга народу» — 140,6 млн. ОПЗЖ виділили 42,5 млн, «Батьківщині» — 26,7 млн, «Європейській солідарності» — 26,4 млн, «Голосу» — майже 19 млн. За дотримання гендерних квот «Європейська солідарність» і «Голос» отримали додатково по 14,2 млн.

Скільки грошей йде з бюджету на фінансування політичних партій

У 2021 році фінансування зросло на 145,9%, до 697,1 млн гривень. «Слуга народу» отримала 345,88 млн, ОПЗЖ — 104,6 млн, «Батьківщина» — 65,5 млн, «Європейська солідарність» — 99,7 млн, «Голос» — 81,5 млн.

У 2021 році фінансування «Голосу» призупинили через порушення у звітності, виявлені НАЗК. Йшлося про оформлення угод, акти виконаних робіт та оплату оренди офісів. Спроби партії повернути кошти через суд увінчалися успіхом лише на початку 2024 року.

У 2022 році на партії виділили 797 млн грн (+14,3%), але ОПЗЖ отримала кошти лише в першому кварталі до заборони діяльності.

У 2023 році сума скоротилася до 753,4 млн (-5,5%). Фінансування не отримали ОПЗЖ і «Голос».

На 2024 рік передбачено 811,6 млн (+7,7%), більшість коштів мають виділити «Слузі народу», ОПЗЖ фінансування вже не заплановано. У червні НАЗК знову знайшло порушення у звітності «Голосу» за 2020 рік на 4,7 млн гривень. У жовтні суд підтвердив рішення про припинення фінансування партії.

На 2025 рік у держбюджеті закладено 890,7 млн гривень (+9,7%) для політичних партій

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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