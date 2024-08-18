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Статки Тома Круза: наскільки багатий голлівудський актор

18.08.2024 10:00
Ольга Деркач
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Том Круз, одна з найвідоміших голлівудських ікон, отримав безліч нагород за свою роботу. Крім того, він є світовим рекордсменом за кількістю фільмів поспіль, які зібрали понад $100 млн, і одним з найбільш високооплачуваних акторів в історії

Статки Тома Круза: наскільки багатий голлівудський актор

Статки Тома Круза: наскільки багатий голлівудський актор Фото: wikipedia.org

Ми дослідимо статки Тома Круза і дізнаємося, скільки він заробив на акторській діяльності.

Том Круз — американський актор і кінопродюсер, який отримав безліч нагород і вважається однією з найвідоміших фігур Голлівуду. Він здобув багато нагород, зокрема Почесну Золоту пальмову гілку, три премії «Золотий глобус» і чотири номінації на премію «Оскар». Фільми Круза зібрали понад $12 млрд у всьому світі.

Вирішальним фактором величезних статків Тома Круза є той факт, що він продюсував багато фільмів, в яких знімався, а також ті, в яких не грав головної ролі. Голлівудський економіст Едвард Джей Епштейн назвав його «однією з найвпливовіших і найбагатших сил Голлівуду».

Окрім професійного успіху, Том Круз привернув увагу громадськості своїм ексцентричним особистим життям і пов’язаними з ним суперечками, включаючи його відверту пропаганду саєнтології.

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Станом на 2024 рік статки Тома Круза оцінюються в $600 млн, згідно з даними Celebrity Net Worth.

Протягом своєї кар’єри Круз знявся в різних культових фільмах, що мали успіх у критиків і комерційний успіх. Серед них « Ризикований бізнес», який приніс йому першу номінацію на «Золотий глобус», «Топ Ган», що породив знамениту серію фільмів, і « Місія нездійсненна», де Круз зіграв роль супергероя Ітана Ханта.

Топ-5 найкасовіших фільмів:

  • Топ Ган: Меверік — $1,495 млрд
  • Місія нездійсненна: Фолаут — $792 млн
  • Місія нездійсненна: Протокол «Привид» — $695 млн
  • Місія нездійсненна: Нація ізгоїв — $683 млн
  • Війна світів — $604 млн

Продюсерська кар’єра Тома Круза

З моменту заснування Cruise/Wagner Productions з Полою Вагнер у 1993 році Том Круз також продюсує фільми, в багатьох з яких він сам знімався в головній ролі. Фактично, участь у продюсерському процесі значно збільшила його заробіток і сприяла зростанню статків Тома Круза.

З 2008 року Том Круз самостійно продюсує фільми під брендом TC Productions. У 2022 році Круз продюсував і знявся у фільмі «Топ Ган: Меверік». Фільм побив рекорди касових зборів і отримав багато нагород. Крім того, він заробив понад $1 млрд і став найкасовішим фільмом Круза. Том Круз заробив $100 млн від фільму, включаючи продаж квитків, свою зарплату, а також відсоток від прокату і доходів від стрімінгу.

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За матеріалами: Finbold.

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