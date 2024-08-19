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В Україні можуть скасувати прожитковий мінімум: чим замінять

19.08.2024 11:40
Дарія Шуть
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Український уряд планує запровадити спеціальну соціальну виплату замість прожиткового мінімуму

В Україні можуть скасувати прожитковий мінімум: чим замінять

Фото: unsplash.com

Кабінет міністрів зараз працює над новою концепцією соцвиплат, яка передбачає скасування прожиткового мінімуму. Ці зміни позитивно вплинуть на всю соціальну систему та економіку України загалом.

Про це заявила міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

«Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив’язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз’єднати», — зазначила Жолнович.

Нині Мінсоцполітики завершує роботу над законопроєктом, який пропонує запровадити в Україні базову соціальну допомогу на заміну прожитковому мінімуму.

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За її словами, розмір нової соцдопомоги, яка замінить прожитковий мінімум, визначатиметься індивідуально. При цьому на суму впливатиме склад родити.

Зокрема, згідно з попередніми планами нова базова виплата надаватиметься у таких випадках:

  • через втрату працездатності;
  • для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення або, інакше кажучи, через бідність.

Міністерка пояснила, що чинний прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий.

Нагадаємо, український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців. Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати.

Також ми писали, що у липні обсяг гривневих коштів населення на банківських рахунках дещо знизився, однак вже у серпні ситуація змінилася. Це не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи.

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За матеріалами sud.ua

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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