Українцям виплатять гроші до Дня Незалежності: хто та як може отримати

Деякі категорії громадян мають право на грошові виплати з нагоди Дня Незалежності, що відзначають 24 серпня. Їх перелік та правила отримання визначено постановою уряду

Спеціальну допомогу можуть отримати українці, що мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та особи, які працюють в спеціальних умовах.

Щоб отримати разову допомогу від 450 до 3100 грн, потрібно було подати заявку до 1 серпня. Якщо такої можливості не було, це можна зробити до 1 жовтня. Загалом механізм виплат аналогічний тому, яким він був у 2023 році.

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, додатково нікуди звертатись не потрібно.

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Ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти спрямують на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де вони закріплені. Підставою повинна бути подана заявка, в т.ч. через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву довільної форми. Виплату нарахують за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

У ПФУ зазначили, що грошова допомога виплачується, якщо особа набула відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно.

Скільки виплачують

Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3100 грн ;

; II групи — 2900 грн ;

; III групи — 2700 грн.

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Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків — 1000 грн.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3100 грн.

Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 грн.

Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.

Разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується в терміни до 24 серпня, коли вся Україна відзначає свято.

Нагадаємо, український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців. Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати.

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За матеріалами РБК-Україна