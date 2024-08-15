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Українцям виплатять гроші до Дня Незалежності: хто та як може отримати

15.08.2024 19:00
Дарія Шуть
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Деякі категорії громадян мають право на грошові виплати з нагоди Дня Незалежності, що відзначають 24 серпня. Їх перелік та правила отримання визначено постановою уряду

Українцям виплатять гроші до Дня Незалежності

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Спеціальну допомогу можуть отримати українці, що мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та особи, які працюють в спеціальних умовах.

Щоб отримати разову допомогу від 450 до 3100 грн, потрібно було подати заявку до 1 серпня. Якщо такої можливості не було, це можна зробити до 1 жовтня. Загалом механізм виплат аналогічний тому, яким він був у 2023 році.

Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, додатково нікуди звертатись не потрібно.

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Ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти спрямують на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де вони закріплені. Підставою повинна бути подана заявка, в т.ч. через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву довільної форми. Виплату нарахують за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

У ПФУ зазначили, що грошова допомога виплачується, якщо особа набула відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно.

Скільки виплачують

Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

  • I групи — 3100 грн;
  • II групи — 2900 грн;
  • III групи — 2700 грн.

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Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків — 1000 грн.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3100 грн.

Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 грн.

Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 грн.

Разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується в терміни до 24 серпня, коли вся Україна відзначає свято.

Нагадаємо, український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців. Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати.

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За матеріалами РБК-Україна

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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