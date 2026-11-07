ШІ навчили працювати на енергії світла: навіщо це потрібно

Японські вчені розробили новий підхід до штучного інтелекту, який дозволяє виконувати частину обчислень за допомогою світла замість традиційних електричних сигналів. Технологія потенційно може скоротити витрати енергії на роботу ШІ та охолодження дата-центрів

Про розробку повідомив Токійський університет. У дослідженні також брали участь фахівці японської телекомунікаційної компанії NTT.

Як ШІ може рахувати за допомогою світла

Звичайні процесори виконують обчислення завдяки руху електричних сигналів через величезну кількість транзисторів. Це потребує енергії та створює тепло.

Дослідники використали інший підхід — оптичну систему, де інформація перетворюється на світловий сигнал і проходить через 200-метрове оптоволокно. Світло може передавати кілька сигналів одночасно й практично не створює тепла так, як традиційна електроніка.

Однак головною інновацією стала не сама оптика, а спрощений спосіб навчання ШІ.

Команда розробила архітектуру, якій не потрібно постійно зберігати й аналізувати всі проміжні результати роботи нейромережі. За даними дослідників, у деяких конфігураціях це дозволило скоротити кількість обчислень і параметрів приблизно на 90%, зберігши або навіть покращивши точність.

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Чи зможе так працювати ChatGPT

Поки що ні. Нову систему не тестували на найбільших мовних моделях або мультимодальних ШІ, які одночасно працюють із текстом, зображеннями та іншими даними.

Наразі команда продемонструвала принцип на менших нейромережах та реальному оптичному обладнанні. В окремих сучасних моделях новий підхід дозволив скоротити необхідні обчислювальні ресурси приблизно на 40%.

Наступним кроком стане масштабування технології та її перенесення на компактні фотонні чипи.

Якщо це вдасться, світлові обчислення можна буде використовувати не лише в дата-центрах, а й безпосередньо у смартфонах, камерах або автономних автомобілях.

Для України розвиток енергоефективних обчислень особливо цікавий через високе енергоспоживання сучасної цифрової інфраструктури. Зменшення потреби ШІ в електроенергії та охолодженні може зробити майбутні дата-центри менш ресурсомісткими.

Редакція PSM звертає увагу, що технологія поки перебуває на експериментальному етапі. Дослідникам ще потрібно довести, що вона зможе стабільно працювати з великими ШІ-моделями та масштабуватися до промислового обладнання.

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