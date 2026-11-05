Крихітний чип розділив змішане світло: технологія може дати камерам більше деталей

Крихітний фотонний чип навчився розкладати змішане світло на окремі промені — так камери й мікроскопи потенційно зможуть помічати деталі, які зараз зливаються в одну пляму

Інженери Стенфордського університету та їхні колеги створили пристрій розміром із ніготь, який приймає світло від кількох джерел і спрямовує його складові в окремі вихідні промені. Йдеться про фотонний чип: він працює зі світлом так, як звичайні мікросхеми — з електронами, спрямовуючи частинки каналами всередині матеріалу.

Коли світло від різних об’єктів накладається, звичайна камера зазвичай фіксує спільну картину. Якщо два джерела опинилися поруч або одне за одним, їхні сигнали можуть злитися, і камера вже не покаже, що за зображенням стоять окремі об’єкти. Дослідники спробували розділити таку суміш ще до того, як вона перетвориться на звичайний кадр.

Як чип розбирає світлову суміш

У лабораторному експерименті вчені спрямували на чип світло від двох інфрачервоних лазерів. Усередині спеціальна архітектура разом з алгоритмом визначила характерні властивості сигналів і розклала їх на два промені. Потім команда додала третє джерело — пристрій зміг відокремити й його.

Перевірка показала, що на виході утворилися незалежні промені: їхні коливання більше не були узгоджені між собою. Це важливо, бо підтверджує, що чип не просто змінює напрямок світла, а відновлює окремі складові початкової суміші.

У повсякденному житті світло лампи зазвичай не має сталого ритму, на відміну від лазерного. Коли хвилі від кількох джерел накладаються, їх складно розпізнати окремо. Чип шукає в сумарному сигналі властиві кожному джерелу «підписи» та фізично виводить їх різними каналами.

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Де це може стати в пригоді

Технологія може допомогти мікроскопам розрізняти об’єкти, чиє світло накладається на одному зображенні. Наприклад, дві флуоресцентні частинки, які в традиційному кадрі виглядають як одна, теоретично можна буде побачити окремо завдяки відмінностям у світлових сигналах.

Схожий принцип може дати більше інформації камерам і телескопам, а також знайти застосування в оптичних сенсорах, зв’язку й обчисленнях. Поки що це лабораторна демонстрація, а не готовий компонент для смартфона: команді ще потрібно перевірити, як метод працюватиме з реальними об’єктами та різними умовами освітлення.

Результати дослідження опублікували 30 жовтня в журналі Nature Photonics. Надалі науковці планують з’ясувати, чи допоможе розділення змішаного світла отримувати нові дані під час спостереження за далекими зорями та іншими джерелами, які в телескопі виглядають однією світловою плямою.

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Джерело: Stanford Report.