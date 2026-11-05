Частка проблемних кредитів в українських банках упала до 17-річного мінімуму

Частка проблемних кредитів у банках України другий місяць поспіль становить 11,5% — це найнижчий рівень за 17 років. Від початку 2026 року показник скоротився на 2,5 відсоткового пункту

На 1 жовтня непрацюючими були 11,5% кредитів банківського сектору. Нижчого рівня не фіксували з 1 жовтня 2009 року. На першому році повномасштабної війни частка NPL сягала 39,1%, а з середини 2023 року почала поступово спадати.

Чому частка проблемних кредитів знижується

На динаміку вплинули два процеси: банки видавали більше нових позик кращої якості, а частину старих непрацюючих боргів врегулювали. За січень – вересень валовий обсяг кредитів у системі зріс на 278,8 млрд грн, або 20,5%, і досяг 1,639 трлн грн.

Водночас сам обсяг NPL скоротився значно повільніше — на 1,5 млрд грн, або 0,8%, до 187,8 млрд грн. Тож зменшення частки проблемних позик пояснюється не лише поверненням боргів: на показник також вплинуло швидке зростання загального кредитного портфеля.

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У кого проблемних кредитів більше

У портфелі фізичних осіб частка NPL за дев’ять місяців знизилася на 1,2 відсоткового пункту — до 9,6%. У бізнесу вона впала на 3,3 пункту, до 13,7%. Отже, попри швидше поліпшення показника, проблемна заборгованість підприємств досі займає більшу частку кредитного портфеля, ніж у населення.

Скорочення зафіксували в усіх групах банків. У державних установах частка непрацюючих позик становила 16,5%, у приватних українських банках — 7,5%, а в банках з іноземним капіталом — 4,9%.

Що стоїть за рекордним мінімумом

На нинішній показник вплинули й попередні списання старих боргів. У грудні 2025 року державні банки списали непрацюючі активи більш ніж на 170 млрд грн, після чого частка NPL опустилася до мінімуму за 15 років. Це разом із новим кредитуванням і врегулюванням боргів підтримало подальше зниження показника.

Низька частка NPL свідчить про поліпшення якості сукупного портфеля, але не означає, що проблемні кредити зникли. На 1 жовтня їхній валовий обсяг усе ще становив 187,8 млрд грн. Для оцінки тенденції важливо стежити і за часткою, і за сумою таких позик, а також за тим, чи зможе зростання кредитування зберегти якість надалі.

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Джерело: Національний банк України.