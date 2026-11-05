Ethereum Foundation готує захист від квантових комп’ютерів

Ethereum Foundation прискорює підготовку до квантових комп’ютерів і хоче завершити перехід на постквантову криптографію до кінця 2028 року. Дослідник фонду Джастін Дрейк оцінює ймовірність появи квантового комп’ютера, здатного зламати сучасні криптографічні механізми, до 2029 року в 10%

Ризик пов’язаний не лише з квантовими обчисленнями: інструменти ШІ вже допомагають знаходити вразливості в коді. За словами Дрейка, від березня розробникам клієнтів Ethereum передали 895 повідомлень про потенційні проблеми, з яких 500 підтвердили як реальні вразливості.

Чому план оновили

Раніше перехід хотіли відкласти до форку LAR, але тепер захист прагнуть впровадити до JAR. У межах Mission 2028 розробники відвели на це 24 місяці після запуску форку Glamsterdam, який очікують у мейннеті в січні 2027 року.

Зміни охоплять три рівні Ethereum: виконання, консенсус і дані. Транзакції отримають стійкіші підписи, атестації валідаторів — новий механізм, а передавання даних — постквантове семплювання. Це має зменшити залежність мережі від нинішніх криптографічних схем.

Основним інструментом стане leanVM, що вже пройшла наскрізну формальну верифікацію. Планують замінити ECDSA на leanSphincs для транзакцій, BLS на leanXMSS для консенсусу та KZG на leanDA для даних. Також команда розробляє leanPCS для постквантових доказів.

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Що це означає для власників ETH

Це не означає, що Ethereum можна зламати сьогодні: строки появи відповідних квантових комп’ютерів невідомі. Дрейк згадав оцінку неназваного керівника квантової компанії, який із 99% упевненістю очікує Q-Day у 2029 році. Сам дослідник назвав базовим орієнтиром 2032 рік.

За оцінкою Дрейка, 72% ETH належать акаунтам, що вже підписували транзакції, тож їхні публічні ключі могли розкритися в блокчейні. Як тимчасовий захід він запропонував нову адресу без історії підписів. Також розробники тестують Frame Transactions із постквантовими підписами, однак до інтеграції в протокол вони можуть бути дорожчими.

Валідаторів закликають перевірити застарілі реквізити виведення, а розробників застосунків — оцінити залежність від ECDSA. Перехід планують провести в межах трьох хардфорків.

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Джерело: Incrypted.