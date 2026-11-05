Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Ethereum Foundation готує захист від квантових комп’ютерів

05.11.2026 16:00
Микола Деркач

Ethereum Foundation прискорює підготовку до квантових комп’ютерів і хоче завершити перехід на постквантову криптографію до кінця 2028 року. Дослідник фонду Джастін Дрейк оцінює ймовірність появи квантового комп’ютера, здатного зламати сучасні криптографічні механізми, до 2029 року в 10%

Ethereum Foundation готує захист від квантових комп’ютерів

Фото: ChatGPT

Ризик пов’язаний не лише з квантовими обчисленнями: інструменти ШІ вже допомагають знаходити вразливості в коді. За словами Дрейка, від березня розробникам клієнтів Ethereum передали 895 повідомлень про потенційні проблеми, з яких 500 підтвердили як реальні вразливості.

Чому план оновили

Раніше перехід хотіли відкласти до форку LAR, але тепер захист прагнуть впровадити до JAR. У межах Mission 2028 розробники відвели на це 24 місяці після запуску форку Glamsterdam, який очікують у мейннеті в січні 2027 року.

Зміни охоплять три рівні Ethereum: виконання, консенсус і дані. Транзакції отримають стійкіші підписи, атестації валідаторів — новий механізм, а передавання даних — постквантове семплювання. Це має зменшити залежність мережі від нинішніх криптографічних схем.

Основним інструментом стане leanVM, що вже пройшла наскрізну формальну верифікацію. Планують замінити ECDSA на leanSphincs для транзакцій, BLS на leanXMSS для консенсусу та KZG на leanDA для даних. Також команда розробляє leanPCS для постквантових доказів.

Читайте також: 4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Що це означає для власників ETH

Це не означає, що Ethereum можна зламати сьогодні: строки появи відповідних квантових комп’ютерів невідомі. Дрейк згадав оцінку неназваного керівника квантової компанії, який із 99% упевненістю очікує Q-Day у 2029 році. Сам дослідник назвав базовим орієнтиром 2032 рік.

За оцінкою Дрейка, 72% ETH належать акаунтам, що вже підписували транзакції, тож їхні публічні ключі могли розкритися в блокчейні. Як тимчасовий захід він запропонував нову адресу без історії підписів. Також розробники тестують Frame Transactions із постквантовими підписами, однак до інтеграції в протокол вони можуть бути дорожчими.

Валідаторів закликають перевірити застарілі реквізити виведення, а розробників застосунків — оцінити залежність від ECDSA. Перехід планують провести в межах трьох хардфорків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інвестори вивели понад $1 млрд із Біткоїн-ETF за два торгові дні

Якою буде ціна XRP у листопаді — прогноз

Uptober не спрацював: чого чекати від Біткоїна в листопаді

Джерело: Incrypted.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Гнучкі молекули допомогли створити кристали, яких раніше не бачили 05.11.2026

Гнучкі молекули допомогли створити кристали, яких раніше не бачили
Золото готує новий ривок: чого чекати від ціни у 2027 році 05.11.2026

Золото готує новий ривок: чого чекати від ціни у 2027 році
Міжнародні резерви збільшилися до $49,1 млрд за підсумками жовтня 05.11.2026

Міжнародні резерви збільшилися до $49,1 млрд за підсумками жовтня
Крихітний чип розділив змішане світло: технологія може дати камерам більше деталей 05.11.2026

Крихітний чип розділив змішане світло: технологія може дати камерам більше деталей
Кійосакі купує Біткоїн на падінні: що він вважає справжньою загрозою 05.11.2026

Кійосакі купує Біткоїн на падінні: що він вважає справжньою загрозою
Частка проблемних кредитів в українських банках упала до 17-річного мінімуму 05.11.2026

Частка проблемних кредитів в українських банках упала до 17-річного мінімуму

Вибір редакції
Всі
RozetkaPay, NovaPay, EVA Pay — навіщо великий український бізнес іде у фінтех
ТОП статей 04.11.2026

RozetkaPay, NovaPay, EVA Pay — навіщо великий український бізнес іде у фінтех

 IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам
ТОП статей 30.10.2026

IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам

 Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним
ТОП статей 26.10.2026

Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним

 Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

Останні новини
05.11.2026  20:00

Гнучкі молекули допомогли створити кристали, яких раніше не бачили

 05.11.2026  19:00

Золото готує новий ривок: чого чекати від ціни у 2027 році

 05.11.2026  18:00

Міжнародні резерви збільшилися до $49,1 млрд за підсумками жовтня

 05.11.2026  17:20

Крихітний чип розділив змішане світло: технологія може дати камерам більше деталей

 05.11.2026  16:40

Кійосакі купує Біткоїн на падінні: що він вважає справжньою загрозою

 05.11.2026  16:00

Ethereum Foundation готує захист від квантових комп’ютерів

 05.11.2026  15:20

Частка проблемних кредитів в українських банках упала до 17-річного мінімуму

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image