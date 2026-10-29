Магнітна буря може коштувати $1,8 млрд на день: вчені оцінили загрозу

Учені змоделювали наслідки надпотужної магнітної бурі для електромереж США та оцінили можливі збитки у $1,8 млрд на добу — йдеться про сценарій, а не прогноз наближення шторму

Оцінку опублікували дослідники у журналі AGU Advances. Вони поєднали моделі космічної погоди, роботи електромереж і наслідків для економіки, щоб простежити весь ланцюг: від збурення магнітного поля Землі до можливих перебоїв з електрикою та втрат бізнесу.

Що показав сценарій магнітної бурі

Для найсильнішої події в дослідженні — шторму з розрахунковим періодом повторюваності 250 років — модель оцінила загальні втрати економіки США у $1,81 млрд за день. Приблизно $980 млн із цієї суми припадають на прямі збитки, решта пов’язана з непрямими наслідками для компаній та ланцюгів постачання.

За розрахунками, перебої з електропостачанням могли б торкнутися близько 5,1 млн людей і 135 тис. підприємств. Найбільше економічне навантаження припадало на виробництво, фінансову сферу, нерухомість, освіту та розваги. Це оцінка одного змодельованого дня, а не підрахунок загальної вартості багатоденного відновлення.

Чому магнітна буря загрожує електромережам

Під час сильного геомагнітного збурення у довгих лініях електропередачі можуть виникати додаткові струми. Вони нагрівають трансформатори та створюють ризик пошкодження обладнання. Масштаб наслідків залежить не лише від сили бурі: важливі геологія місцевості, розташування підстанцій і стійкість конкретної мережі.

Модель охоплює вплив нагрівання трансформаторів, але не враховує можливе падіння напруги, каскадні аварії, витрати на ремонт і тривалість відключень. Автори тому вважають оцінку нижньою межею можливих втрат. Наведений діапазон для сценарію становить $1,65–1,96 млрд на добу; він відображає невизначеність параметрів моделі, а не точний прогноз майбутніх збитків.

Модель звірили з даними підстанцій під час геомагнітної події 2024 року. Це перевіряє розрахунки, але не дає прогнозу майбутньої бурі.

Період повторюваності у 250 років також не означає, що така буря станеться саме раз на 250 років або вже наближається. Це статистичний орієнтир сили події, який дослідники використали для оцінки ризику. Робота не визначає дату наступного шторму.

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Джерело: AGU Advances.