close-btn
PaySpaceMagazine

Favbet Foundation і Андрій Матюха залучають молодь до технологічної освіти

09.07.2025 16:10
Думка
Інновації
Читати росiйською

28 червня у Стрию відбувся другий благодійний майстер-клас у межах ініціативи Build Up — проєкту, реалізованого Favbet Foundation у партнерстві з GoFriends IT Academy. Участь у заході взяли 53 підлітки з уразливих категорій: діти військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, сироти, а також учасники з невеликих громад і сімей під соціальним супроводом

Favbet Foundation і Андрій Матюха залучають молодь до технологічної освіти

Favbet Foundation і Андрій Матюха залучають молодь до технологічної освіти

Освітні ініціативи як інструмент розвитку цифрових навичок

Захід продовжив курс, розпочатий під час першої освітньої сесії «Квиток в IT», що відбулася в Києві. Учасники майстер-класу ознайомилися з 12 напрямами у сфері цифрових професій, зокрема програмуванням, тестуванням, робототехнікою, кібербезпекою, UI/UX-дизайном. Навчання проходило у форматі міні-груп із практичними завданнями та взаємодією з менторами. Частину сесій проводили підлітки з GoFriends IT Academy, які вже мають базовий досвід у технологіях.

Проєкт Build Up є частиною ширшої ініціативи IT Kids, яка з 2023 року охоплює дітей та підлітків з усієї України. У рамках цього напряму Favbet Foundation реалізував програму «Новий Python» у співпраці з Code Club Україна. Її вже завершили 352 учасники, з них 156 — з родин військовослужбовців та ВПО. Згодом стартував курс зі Scratch, який охопив ще 780 дітей. Загалом понад 1100 підлітків долучилися до цих безоплатних програм.

Favbet Foundation і Андрій Матюха залучають молодь до технологічної освіти

Favbet Foundation і Андрій Матюха залучають молодь до технологічної освіти

Читайте також: Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів

«Ми переконані, що доступ до якісної освіти не має залежати від місця проживання чи соціального статусу. Саме тому всі програми IT Kids є безкоштовними та залучають дітей, які за інших обставин можливо ніколи не задумались про кар’єру в ІТ. Щиро вдячний нашим партнерам з Code Club та GoFriends за співпрацю», — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Після заходу всі учасники отримали запрошення на навчання в літньому таборі від GoFriends IT Academy. Програма табору передбачає роботу над власними проєктами, тестування та конкурсний відбір до наступних етапів навчання в Academy. Усі освітні активності залишаються безкоштовними.

Фонд і надалі планує відкривати перспективи для підлітків у сфері технологій. Раніше Favbet Foundation уже впроваджував освітні ініціативи, зокрема передавав сучасну техніку школам у громадах, що постраждали від бойових дій.

Favbet Foundation і Андрій Матюха залучають молодь до технологічної освіти

Favbet Foundation і Андрій Матюха залучають молодь до технологічної освіти

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut запускає інвестиційні рахунки ISA та доступ до ETF

За якими принципами українці обирають банки у 2025: дослідження ФГВФО

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Google запустив нову функцію в Gmail 09.07.2025

Google запустив нову функцію в Gmail
Трамп запустив глобальний стримінговий сервіс Truth+ 09.07.2025

Трамп запустив глобальний стримінговий сервіс Truth+
Revolut запускає інвестиційні рахунки ISA та доступ до ETF 08.07.2025

Revolut запускає інвестиційні рахунки ISA та доступ до ETF
Mastercard запускає нову платіжну послугу для бізнесу в Європі 08.07.2025

Mastercard запускає нову платіжну послугу для бізнесу в Європі
OpenAI анонсувала вихід нової моделі ChatGPT 07.07.2025

OpenAI анонсувала вихід нової моделі ChatGPT
У Дії зʼявився цифровий простір для ветеранів 07.07.2025

У Дії зʼявився цифровий простір для ветеранів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ТОП статей 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

Конкурент XRP зріс на 14% за добу, додавши $1 млрд до капіталізації

 Сьогодні  20:00

Український стартап залучив €760 000 інвестицій

 Сьогодні  19:00

Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

 Сьогодні  18:30

Nvidia першою в історії досягла ринкової капіталізації у $4 трлн

 Сьогодні  18:00

НБУ застосував заходи впливу до пʼяти фінкомпаній

 Сьогодні  17:30

Потужні магнітні бурі та сильна спека накрили Україну: як захиститися

 Сьогодні  17:00

Google запустив нову функцію в Gmail

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber