Favbet Foundation і Андрій Матюха залучають молодь до технологічної освіти

28 червня у Стрию відбувся другий благодійний майстер-клас у межах ініціативи Build Up — проєкту, реалізованого Favbet Foundation у партнерстві з GoFriends IT Academy. Участь у заході взяли 53 підлітки з уразливих категорій: діти військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, сироти, а також учасники з невеликих громад і сімей під соціальним супроводом

Освітні ініціативи як інструмент розвитку цифрових навичок

Захід продовжив курс, розпочатий під час першої освітньої сесії «Квиток в IT», що відбулася в Києві. Учасники майстер-класу ознайомилися з 12 напрямами у сфері цифрових професій, зокрема програмуванням, тестуванням, робототехнікою, кібербезпекою, UI/UX-дизайном. Навчання проходило у форматі міні-груп із практичними завданнями та взаємодією з менторами. Частину сесій проводили підлітки з GoFriends IT Academy, які вже мають базовий досвід у технологіях.

Проєкт Build Up є частиною ширшої ініціативи IT Kids, яка з 2023 року охоплює дітей та підлітків з усієї України. У рамках цього напряму Favbet Foundation реалізував програму «Новий Python» у співпраці з Code Club Україна. Її вже завершили 352 учасники, з них 156 — з родин військовослужбовців та ВПО. Згодом стартував курс зі Scratch, який охопив ще 780 дітей. Загалом понад 1100 підлітків долучилися до цих безоплатних програм.

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«Ми переконані, що доступ до якісної освіти не має залежати від місця проживання чи соціального статусу. Саме тому всі програми IT Kids є безкоштовними та залучають дітей, які за інших обставин можливо ніколи не задумались про кар’єру в ІТ. Щиро вдячний нашим партнерам з Code Club та GoFriends за співпрацю», — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Після заходу всі учасники отримали запрошення на навчання в літньому таборі від GoFriends IT Academy. Програма табору передбачає роботу над власними проєктами, тестування та конкурсний відбір до наступних етапів навчання в Academy. Усі освітні активності залишаються безкоштовними.

Фонд і надалі планує відкривати перспективи для підлітків у сфері технологій. Раніше Favbet Foundation уже впроваджував освітні ініціативи, зокрема передавав сучасну техніку школам у громадах, що постраждали від бойових дій.

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