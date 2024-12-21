Вчені створили батарею, яка на 750% продуктивніша за аналоги

Революційна технологія використовує воду та екологічно чисті нанофібри для розв’язання основних проблем батарей: ризику займання та короткого терміну експлуатації

Металевий літій, анодний матеріал нового покоління, був виокремлений для подолання обмежень продуктивності комерційних батарей. Однак притаманні йому проблеми призвели до скорочення терміну служби акумуляторів і збільшення ризиків загоряння.

Дослідники з Корейського інституту науки і технологій (KAIST) під керівництвом професора Іл-Ду Кіма досягли прориву світового рівня, продовживши термін служби літій-металічних анодів приблизно на 750% лише за допомогою води. Вони використали екологічно чисті порожнисті нановолокна як захисні шари.

Цей захисний шар був виготовлений за допомогою екологічно чистого процесу електропрядіння з використанням гуарової камеді, видобутої з рослин як первинного матеріалу і з використанням води як єдиного розчинника. Він ефективно контролює оборотні хімічні реакції між електролітом та іонами літію.

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В результаті літій-металеві аноди з цим захисним шаром продемонстрували приблизно на 750% більший термін служби порівняно зі звичайними літій-металевими анодами. Акумулятор зберіг 93,3% своєї місткості навіть після 300 циклів заряджання-розряджання, досягнувши показників світового класу.

Дослідники також підтвердили, що цей природний захисний шар повністю розкладається в ґрунті приблизно за місяць, що доводить його екологічність протягом усього процесу виробництва та утилізації. Професор Іль-Ду Кім зазначив, що такий метод виробництва зробить значний внесок у комерціалізацію екологічно чистих акумуляторів наступного покоління.

Нагадаємо, фінська компанія Polar Night Energy розробляє піщану батарею промислового масштабу. Це система зберігання теплової енергії, яка використовує унікальний матеріал: подрібнений мильний камінь.

Піщана батарея потужністю 100 МВт перетворює 2 000 тонн відходів з каменів на електроенергію. За розмірами вона буде приблизно 13 м у висоту та 15 м у ширину.

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За матеріалами Mirage