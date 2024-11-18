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Вчені створили батареї, що працюють на відходах

18.11.2024 11:40
Дарія Шуть
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Піщана батарея потужністю 100 МВт перетворює 2 000 тонн відходів з каменів на електроенергію. За розмірами вона буде приблизно 13 м у висоту та 15 м у ширину

Вчені створили батареї, що працюють на відходах

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Фінська компанія Polar Night Energy розробляє піщану батарею промислового масштабу. Це система зберігання теплової енергії, яка використовує унікальний матеріал: подрібнений мильний камінь.

Мильний камінь, побічний продукт камінного виробництва компанії Tulikivi, після завершення робіт слугуватиме джерелом теплової енергії для мережі централізованого теплопостачання електростанції Loviisan Lämpö.

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«Піщана батарея значно зменшить споживання енергії від спалювання в нашій мережі централізованого теплопостачання, а співпраця з Tulikivi додала до цього проєкту цінний аспект циркулярної економіки», — зазначив Мікко Пааянен, генеральний директор Loviisan Lämpö.

Як працює нова технологія

Піщана батарея була заповнена 2 000 тоннами мильного каменю. Вона буде здатна генерувати 1 мегават (МВт) потужності і зберігати 100 МВт-год енергії. За розмірами ця унікальна батарея матиме висоту близько 13 метрів і ширину приблизно 15 метрів.

Процес заповнення мильного каменю вже завершено. Згідно з пресрелізом компанії, наступним етапом будуть завершальні етапи монтажу, після чого відбудуться суворі зимові випробування. Очікується, що піщана батарея почне працювати у 2025 році.

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Мильний камінь має виняткову теплопровідність. Також він відзначається здатністю утримувати тепло, перевершуючи показники багатьох інших гірських порід. Ця накопичена енергія може бути вивільнена для забезпечення надійного та сталого теплопостачання будинків і підприємств.

Цей інноваційний підхід зменшує кількість відходів і сприяє розвитку циркулярної економіки. Замість того, щоб викидатися як відходи, мильний камінь отримує нове життя як цінний компонент піщаної батареї. Це зменшує потребу у видобутку та переробці нових матеріалів.

Нагадаємо, компанія LG Chem розробила матеріал, який може усунути ризик теплового розряду в літій-іонних батареях. Цей прорив може підвищити безпеку електромобілів, смартфонів та інших пристроїв, які використовують ці типи батарей. Новітній матеріал SRL, який у 100 разів тонший за волосину, знижує ризик вибуху акумулятора в електромобілях на 50%.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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