Вчені створили батареї, що працюють на відходах

Піщана батарея потужністю 100 МВт перетворює 2 000 тонн відходів з каменів на електроенергію. За розмірами вона буде приблизно 13 м у висоту та 15 м у ширину

Фінська компанія Polar Night Energy розробляє піщану батарею промислового масштабу. Це система зберігання теплової енергії, яка використовує унікальний матеріал: подрібнений мильний камінь.

Мильний камінь, побічний продукт камінного виробництва компанії Tulikivi, після завершення робіт слугуватиме джерелом теплової енергії для мережі централізованого теплопостачання електростанції Loviisan Lämpö.

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«Піщана батарея значно зменшить споживання енергії від спалювання в нашій мережі централізованого теплопостачання, а співпраця з Tulikivi додала до цього проєкту цінний аспект циркулярної економіки», — зазначив Мікко Пааянен, генеральний директор Loviisan Lämpö.

Як працює нова технологія

Піщана батарея була заповнена 2 000 тоннами мильного каменю. Вона буде здатна генерувати 1 мегават (МВт) потужності і зберігати 100 МВт-год енергії. За розмірами ця унікальна батарея матиме висоту близько 13 метрів і ширину приблизно 15 метрів.

Процес заповнення мильного каменю вже завершено. Згідно з пресрелізом компанії, наступним етапом будуть завершальні етапи монтажу, після чого відбудуться суворі зимові випробування. Очікується, що піщана батарея почне працювати у 2025 році.

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Мильний камінь має виняткову теплопровідність. Також він відзначається здатністю утримувати тепло, перевершуючи показники багатьох інших гірських порід. Ця накопичена енергія може бути вивільнена для забезпечення надійного та сталого теплопостачання будинків і підприємств.

Цей інноваційний підхід зменшує кількість відходів і сприяє розвитку циркулярної економіки. Замість того, щоб викидатися як відходи, мильний камінь отримує нове життя як цінний компонент піщаної батареї. Це зменшує потребу у видобутку та переробці нових матеріалів.

Нагадаємо, компанія LG Chem розробила матеріал, який може усунути ризик теплового розряду в літій-іонних батареях. Цей прорив може підвищити безпеку електромобілів, смартфонів та інших пристроїв, які використовують ці типи батарей. Новітній матеріал SRL, який у 100 разів тонший за волосину, знижує ризик вибуху акумулятора в електромобілях на 50%.

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