Вчені створили нові батареї, що працюють в 10 разів довше за звичайні

Корейські вчені розробили технологію виробництва цинкових батарей, які можуть працювати значно довше за літій-іонні аналоги

Нові батареї використовують воду як електроліт. Це робить їх екологічно чистішими у порівнянні з традиційними літій-іонними акумуляторами, які містять токсичні рідини.

«Оскільки водяно-цинкові батареї використовують два електрони на іон, вони теоретично можуть запропонувати більш ніж вдвічі більшу місткість, ніж літій-іонні батареї, які використовують лише один електрон на іон», — зауважили вчені з Корейського інституту енергетичних досліджень (KIER).

Читайте також: Вчені створили крихітну батарею для мікророботів

Під час випробувань нові батареї продемонстрували термін служби, який у 10 разів перевищує показники звичайних водяно-цинкових батарей. Інновація полягає у технології контролю утворення дендритів, які раніше обмежували тривалість роботи таких батарей.

Завдяки цій технології акумулятори зберігають 80% своєї місткості навіть після 3000 циклів зарядки та розрядки. Водночас у звичайних цинкових батареях цей показник падає до 80% вже після 300 циклів.

Розробка вчених може зробити великий внесок у комерціалізацію водяних батарей. Надалі продовжаться дослідження для покращення їхньої стабільності та ефективності. Ця технологія може вагомо збільшити тривалість роботи акумуляторів у різних пристроях, а також зробити їх більш екологічними та доступними для комерційного використання.

Нагадаємо, південнокорейська компанія DEOGAM представила революційну батарею, яка може в наступні роки докорінно змінити процес генерування електроенергії.

Вченим вдалось розробити технологію, що захоплює та перетворює навколишню енергію на корисну. Це дозволяє пристроям самостійно виробляти електроенергію за допомогою тепла, руху або джерела світла.

Також ми писали, що компанія Group1 випустила першу в світі калій-іонну батарею, яка була розроблена в широко використовуваному циліндричному форм-факторі 18650. Це досягнення має потенціал відкрити нову еру екологічних та економічно вигідних замінників звичайних літій-іонних акумуляторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Запущено найбільшу у світі натрій-іонну батарею: наскільки вона потужна

Вчені змогли підвищити ефективність батарей завдяки безладу

Учені розробили нову екологічно чисту батарею

За матеріалами Interesting Engineering