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Мінфін закликає внести Росію до «чорного» списку FATF

21.06.2024 20:00
Ольга Деркач
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Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вжити відповідні дії для захисту безпеки світової фінансової системи та внести росію до «чорного» списку

Мінфін закликає внести Росію до «чорного» списку FATF

Мінфін закликає внести Росію до «чорного» списку FATF Фото: freepik.com

За словами відомств поки російські військові зазнають невдач на полі бою, росія стає дедалі агресивнішою, зокрема поглиблюючи економічні та військові зв’язки з Північною Кореєю. Балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту, всупереч санкціям ООН та принципам FATF, використовуються проти мирних міст і цивільного населення України.

росія також посилила співпрацю з Іраном — країною, що перебуває під міжнародними санкціями та внесена до «чорного» списку FATF. Кремль надав Тегерану доступ до міжнародної фінансової системи, об’єднавши платіжні системи в обхід санкцій SWIFT і відкривши в Ірані відділення державного банку ВТБ. росія значною мірою покладається на іранські безпілотники для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну.

У лютому 2023 року FATF зробила безпрецедентний крок, призупинивши членство росії. У лютому 2024 року FATF опублікувала додаткову заяву, в якій висловила серйозне занепокоєння з приводу зростаючих фінансових зв’язків країни з державами, внесеними до «чорного» списку, а також зловмисної кібердіяльності, що походить з росії. Незважаючи на ці попередження, росія не змінила своєї поведінки. Більше того, кількість і серйозність порушень зросла, створюючи додаткові загрози для світової фінансової системи та безпеки.

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«Грубі порушення з боку росії вже давно очевидні для всіх. Кремль посилює військові та економічні зв’язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності. FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи — внесення росії до чорного списку», — заявив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Ігор Черкаський, голова Державної служби фінансового моніторингу України, додав, що росія продовжує систематично порушувати принципи FATF.

«росія продовжує систематично порушувати принципи FATF, надаючи Ірану та Північній Кореї чорний хід до світової фінансової системи. росія також намагається перешкоджати об’єктивним технічним процесам — від накладення вето на механізм моніторингу санкцій щодо Північної Кореї в рамках ООН до обіцянки надіслати делегатів на майбутній пленарний захід FATF, незважаючи на призупинення свого членства в організації. Наразі FATF має переважну кількість доказів на підтримку ескалації обмежувальних заходів проти ризиків, які становить Росія. Настав час для рішучих дій», — заявив Черкаський.

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За матеріалами: Міністерство фінансів України.

Рубрики: Війна з РосієюСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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