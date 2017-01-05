Снижение граничной суммы наличных расчетов: что это означает на практике?

НБУ запретил расчеты наличными свыше 50 тысяч гривен. Что это значит для украинцев?

Пока страна отходила от празднования Нового года и продолжала готовиться встречать Рождество, Национальный банк Украины снизил предельную сумму расчетов наличными в три раза. Мы попытались разобраться, что это значит для обычных пользователей и с какой целью было принято нововведение.

Что означает решение НБУ?

Постановлением регулятора предусмотрено, что отныне расчеты наличными деньгами между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня не могут превышать 50 тысяч гривен (раньше было 150 тысяч). Это же касается расчетов между физическими лицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению (например, продажа автомобиля, недвижимости).

Если физлицу необходимо осуществить операцию на сумму свыше 50 тысяч гривен, нужно перечислить средства со своего текущего счета на текущий счет получателя, или внести средства на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).

Безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений. Собственно, одной из основных целей снижения граничной суммы наличных расчетов и является ускорение развития безналичного сегмента.

В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тысяч гривен.

На какие товары это распространяется?

Национальный банк уверяет, что ограничения не причинят неудобств гражданам, поскольку будут касаться только крупных покупок: недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и т.д.). С нынешним уровнем цен к таким покупкам относятся также мебель, бытовая техника и даже медицинские услуги в некоторых частных клиниках.

Зачем такое нововведение?

Какую цель преследует регулятор, снижая потолок наличных расчетов в три раза? Прежде всего, НБУ ссылается на опыт европейских стран в данном вопросе. Позитивными эффектами, по мнению НБУ, должно стать сужение сферы использования наличных денег и расширение сферы безналичных расчетов. Также желаемым результатом нововведений является уменьшение объемов теневой экономики, легализация доходов населения, увеличение прозрачности финансовых потоков и борьба с коррупцией.

Норма нацелена на предоставление Госфискальной службе Украины возможности отслеживать крупные покупки украинцев и сопоставлять их с доходами. Другими словами, если у вас невысокий официальный доход, а тратите вы много по безналичным операциям, то рано или поздно вам зададут вопрос о соответствии ваших расходов и доходов. Неприятным последствием такой истории может быть даже возбуждение уголовного дела по статье 212 УК — уклонение от уплаты налогов.

Как обойти ограничения?

После снижения граничной суммы наличных расчетов со 150 тысяч до 50 тысяч грн вновь вырастет популярность программ рассрочки там, где это возможно. Те продавцы, которым важно продать товар, будут идти навстречу покупателям и позволят разделять платежи за дорогостоящие товары на несколько частей. А это, в первую очередь, торговцы на рынках.

Эксперты говорят о том, что значительная часть покупок дорогих товаров перейдет «в тень», к тем продавцам, которые никому не отчитываются о своих доходах и никогда не откажутся от «живых денег».

Кроме того, вырастет популярность покупок в кредит. Платеж за дорогостоящий товар в этом случае поступает от банка, а уже потом с последним рассчитывается покупатель.

Комментарий эксперта

Редакция обратилась за комментарием к известному адвокату Ростиславу Кравцу и попросила объяснить, какой эффект будет иметь снижение граничной суммы расчетов наличными.

На мой взгляд, не стоит ожидать, что значительно изменится уровень теневой экономики, а также расширятся сферы и объемы безналичных расчетов. Вероятнее всего, эффект будет обратным, и теневые расчеты только увеличатся. Несмотря на то, что с Нового года под гарантии Фонда гарантирования вкладов попадают уже и средства физических лиц-предпринимателей, доверие к банковской системе подорвано основательно и надолго благодаря действиям того же НБУ и самого Фонда, которые любыми способами ограничивают возврат средств вкладчиков в добровольном порядке и заставляют их добиваться справедливости в судах.

Также навряд ли появятся ресурсы у банков для кредитования реального сектора экономики. Банкам нанесен непоправимый ущерб их акционерами, в первую очередь, и непрофессиональными действиями чиновников НБУ. Поэтому озвученные НБУ положительные последствия не более чем фантазия чиновников, абсолютно оторванных от украинской реальности и не разбирающихся в банковском бизнесе.

Введенные ограничения без изменений налоговой политики государства нанесут экономике больше ущерба, нежели принесут пользы. Помимо этого, заявленные НБУ цели в части легализации доходов населения не будут достигнуты в связи с тотальным недоверием населения как банковской системе, так и государству в лице фискальных органов с постоянно меняющимися законами, перекладывающими все проблемы на рядовых граждан. Помимо всего указанного, результатом подобных действий будет рост коррупции и наличных расчетов. Только таким образом сегодня можно сохранить столь тяжело заработанные средства, а не отдать их на разграбление банкирам и чиновникам Фонда гарантирования вкладов.

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