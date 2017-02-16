О трендах digital-маркетинга для малого бизнеса в 2017 году

Platon

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Американская компания Infusionsoft опросила более 1000 предпринимателей, чтобы исследовать настроения и тенденции малого бизнеса в 2017 году.

Данная статистика актуальна и для Украины, с некоторыми оговорками. Например, распределение по социальным сетям у нас, конечно, будет значительно отличаться от представленного в статистике. На нашем рынке присутствуют такие сильные игроки, как «Vkontakte» и «Одноклассники», и каждая из них имеет свои особенности в плане аудитории, её поведения.

Без сомнения, SMM – отличный маркетинговый инструмент для малого бизнеса, т.к. социальные сети предоставляют не только дополнительную торговую площадку, но и позволяют контактировать с целевой аудиторией. Кроме того, поисковые системы в, большинстве случаев, позитивно оценивают активность e-commerce проектов в социальных сетях.

Всё больше внимания владельцы малого бизнеса уделяют социальным сетям. Так, 56% респондентов ответили, что в 2017 году потратят на SMM денег больше, чем в предыдущем. Приблизительно одинаковое кол-во предпринимателей ответило, что увеличат вложения в Digital-рекламу и на поисковую оптимизацию (32,6 и 31,5% соответственно). Также респонденты будут делать ставку на e-mail рассылки (26,1%).

Среди социальных сетей наибольшую заинтересованность показывает Facebook. Данную социальную сеть в своих маркетинговых целях используют около 72% своих компаний. Вторую строчку занимают Twitter и Instagram (36,5% и 33,1% соответственно).

Социальные медиа играют важнейшую роль в маркетинговой стратегии малого бизнеса. Данную мысль подтверждают почти 70% респондентов.

Также важными инструментами опрашиваемые считают e-mail рассылку и Digital-рекламу. Поисковая оптимизация, SEO занимает только четвёртую позицию с результатом в 39,4% и, постепенно, эта цифра уменьшается.

Естественно, что и усилия на создание контента, в основном, направлены на социальные сети (67,8%). Далее идут e-mail текста (42,9%) и контент для блога (33,9%).