Alibaba инвестирует $1 млрд в сервис по доставке еды

Китайская компания инвестирует в сервис по доставке еды Ele.me

E-commerce компания Alibaba анонсировала планы инвестировать минимум 1 млрд долларов в китайский сервис по доставке еды Ele.me.

Эксперты прогнозируют, что последний раунд финансирования принесет компании от 5,5 млрд долларов до 6 млрд долларов.

Инвестиции помогут Ele.me соперничать с главным конкурентом, сервисом Meituan Dianping.

Ele.me помогает потребителям заказывать еду, нанимать домашний персонал, записываться на прием парикмахеру и т.д.

Ожидается, что в текущем году онлайн-продажи в этой категории превысят 1,1 трлн долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о торм, что Alibaba сделала еще одно приобретение в Азии. Финансовое подразделение Alibaba поглотит платежную онлайн платформу. HelloPay Group – онлайн-платежная платформа, которая используется на платформе электронной коммерции в Юго-Восточной Азии Lazada — будет поглощена финансовым подразделением компании Alibaba, Ant Financial, и будет переименована в AliPay.

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По материалам thepaypers.com