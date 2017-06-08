Alibaba ожидает рекордного роста выручки

В этом финансовом году китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd ожидает рекордного увеличения выручки почти вдвое

Об этом сообщила главный финансовый директор компании Мэгги Ву.

В компании ожидают, что за текущий финансовый год, который закончится в марте 2018 года, выручка Alibaba достигнет 34,3 млрд долл. Таким образом, темпы прироста выручки составят 45-49% и станут рекордными.

Ранее в Bloomberg сообщили, что аналитики также прогнозируют существенный рост дохода интернет-компании и в среднем называют цифру 31,42 млрд долл.

В прошлом финансовом году темпы роста выручки Alibaba составили 56%, но этот показатель включает финрезультат приобретенного компанией сингапурского стартапа Lazada. Как отметила Мэгги Ву, без его учета рост выручки составил 44-45%.

Интернет-гигант Alibaba основан бывшим учителем, а теперь самым богатым человеком Китая Джеком Ма. Вокруг компании сформировалась целая экосистема, включающая логистические, платежные и облачные центры обработки данных. Вместе с другими техническими титанами Baidu и Tencent, Alibaba является неотъемлемой частью повседневной жизни в Китае.

Имея рыночную капитализацию в размере 317,8 млрд долл, Alibaba входит в десятку крупнейших компаний по всему миру по стоимости акций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba инвестирует 1 млрд долларов в сервис по доставке еды. Инвестиции помогут сервису соперничать с его главным конкурентом.

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По материалам ft.com