Amazon готовит Индию к лидерству в глобальном e-commerce

Компания Amazon дополнила свои инвестиции в индийский бизнес еще 260 миллионами долларов

Китай и США по-прежнему остаются крупнейшими в мире рынками электронной коммерции. В то же время, Индия является самым быстрорастущим рынком. Ожидается, что к 2021 году онлайн-продажи в стране достигнут 64 млрд долл, при ежегодном темпе роста 31,2%.

В индийский e-commerce вкладывают деньги крупнейшие международные каомпании. Так, онлайн-гигант Amazon, вероятно, продолжит инвестировать в свой индийский бизнес. Данные о дополнительном финансировании в размере $260 млн содержались в нормативных документах и были впервые опубликованы индийским финансовым изданием Mint.

Генеральный директор Джефф Безос обещал вложить 5 млрд долларов в Индию во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США в прошлом году. В 2014 году компания уже инвестирвала в Индию 2 млрд долл.

Очередное вливание капитала пойдет на подготовку Amazon India к праздничному шопинг-сезону, который откроется фестивалями Дуссехра и Дивали этой осенью.

Главным конкурентом индийского Amazon в борьбе за внимание потребителей является Flipkart. Ему 3 месяца назад удалось привлечь 1,5 млрд долларов инвестиций от конкурентов Amazon: eBay, Microsoft и Tencent.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что 50% глобального e-commerce в 2017 — это Китай. Ожидается, что в этом году продажи на китайском рынке электронной коммерции достигнут отметки в 1,132 трлн долларов.

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