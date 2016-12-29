Amazon запатентовал летающие склады

Посылки будут падать с неба

Доставка на дронах – это только начало воздушной экспансии Amazon. На днях стало известно, что компания собирается поднять в небо складские помещения. В организации считают, что это упростит доставку товаров на беспилотниках.

У Amazon уже имеется патент на воздушный фулфилмент-центр. Проект склада-дирижабля разрабатывался с 2014 года, но только в 2016 году получил документы от американского патентного ведомства.

Предполагается, что склад будет постоянно висеть в воздухе на высоте около 13 тыс. метров. А дроны будут залетать в него за новыми товарами. Но принцип доставки будет отличаться от того, что предлагает Amazon сегодня. Дроны будут просто спускаться с неба в конкретную точку. За счет гравитации на это будет уходить меньше энергии, чем на полет.

К патенту прилагаются схемы, которые детально объясняют строение и принцип работы логистического дирижабля. Тем не менее, эта затея пока кажется слишком футуристической.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Несмотря на все усилия, Amazon проигрывает «войну дронов» в США. Конкурент Amazon уже доставил более 70 заказов в Америке.

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