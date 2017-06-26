Android Pay подарит клиентам $1,6 млн

Компания Google в Австралии запускает промо-кампанию с 200 тыс призов общей стоимостью 1,6 млн долл

Запуск Android Pay в Австралии состоялся почти год назад, однако масштабную рекламную акцию с целью популяризации сервиса среди австралийцев в компании Google решили провести только сейчас.

Промо-кампания уже запущена и продлится до конца текущего года. Поучаствовать в ней смогут новые пользователи Android Pay — те, кто раньше не скачивал приложение или ни разу не расплачивался загруженными в него картами. На протяжении 30-дневной кампании пользователи смогут совершать до 10 акционных платежей в день. За каждый из них клиентам положен вируальный конверт, в котором может оказаться подарочная карта на сумму до 500 долларов. Эти карты можно использовать в местных магазинах, кинотеатрах и супермаркетах, которые поддерживают акцию.

Пользователи должны успеть открыть полученные виртуальные конверты к концу 30-дневного промо-периода. Присоединиться к акции можно в любое время до 22 ноября. Общий призовой фонд составляет 1 641 750 долларов.

Акция продлится до 21 декабря 2017 года, если призы не закончатся раньше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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