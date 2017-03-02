Apple встроит сканер отпечатка пальца прямо в сенсорный дисплей

Apple запатентовала сканер отпечатка пальца для автоматической аутентификации

Компания Apple получила разрешение от Бюро патентов и товарных знаков США (US Patent and Trademark Office) на то, чтобы встроить сканеры отпечатков пальцев в сенсорные дисплеи мобильных устройств.

Компания подала заявку на получение патента в 2015 году. Благодаря новому сканеру, встроенному экране мобильного устройства, аутентификация может проводиться одновременно с другой задачей или даже во время работы с другим приложением на электронном устройстве.

В случае, если пользователю необходимо подтвердить покупку на App Store или транзакцию с Apple Pay, ему не будет приходить отдельный запрос на аутентификацию с помощью отпечатка пальца, так как сенсорный дисплей устройства автоматически сканирует отпечаток пальца.

К тому же, согласно 9to5Mac, ходят слухи о том, что Apple намерена внедрить технологию распознавания лиц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы следующие две страны для Apple Pay.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: iPhone 8: трейлер 2017



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном компании Apple

По материалами thepaypers.com