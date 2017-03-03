Биткоин впервые в истории стал дороже золота

Курс биткоина стабильно держится выше отметки 1 тыс долларов уже на протяжении нескольких недель

Цена биткоина впервые в истории достигла паритета с золотом, согласно CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI).

Цена за унцию золота составляет 1,237.73 доллара (XAU/USD), а курс биткоина продолжает стремительный рост и уже достиг 1,238.11 доллара за 1 BTC (BPI).

Напомним, цена биткоина стабильно держится выше отметки 1 тыс долларов уже на протяжении нескольких недель и в конце февраля достигла трехлетнего максимума.

Успех биткоина эксперты связывают с предстоящим решением по регистрации торгуемого на бирже фонда биткоина Winklevoss Bitcoin ETF. Решение по его регистрации должно быть принято до 11 марта Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В то же время, другие эксперты оценивают вероятность регистрации фонда в 10-25%.

Решение Комиссии будет иметь прямое влияние на цену криптовалюты: позитивное решение подогреет интерес к биткоину и простимулирует рост цен, а отказ в регистрации, соответственно, ослабит позиции биткоина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин признан официальным платежным средством в Японии.

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По материалам coindesk.com