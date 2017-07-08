Центробанк Китая не поддерживает Bitcoin как валюту

Регулятор считает, что криптовалюты вроде Bitcoin не смогут стать жизнеспособными альтернативными валютами, но поддерживает их за их способность сохранять ценность

Классифицировать сам Bitcoin довольно проблематично. Как ценный актив, который растет в цене, его сравнивают с цифровым золотом. Но в то же время за биткоины все чаще можно покупать товары в различных розничных магазинах.

Китай также ведет неоднозначную политику в отношении цифровых валют: в стране то запрещают вывод актива, то устанавливают правила, направленные на минимизирование мошенничества с криптовалютами.

Советник также напомнил о намерении китайского Центробанка создать собственную цифровую валюту, которая будет регулироваться и управляться правительством.

Китай всегда стремился к строгому контролю за цифровыми валютами, поскольку их анонимность и децентрализованность прямо противоречат политике социалистического государства. Но когда Bitcoin побил ценовой рекорд и достиг отметки в 3 тыс долл за монету, в Народной Республике его классифицировали как «виртуальный товар».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Южной Корее будут регулировать операции с криптовалютой. В стране уже готовят новые законодательные акты, которые переведут операции с цифровыми валютами в правовое поле.

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