Дай пять: найден способ заменить банковские карты

Вместо карт покупатели будут расплачиваться ладонью

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи планирует запустить пилотный проект биометрических платежей в первой половине 2017 года. Потребители смогут расплачиваться в магазинах без карт и наличных – достаточно будет прикоснуться ладонью к специальному считывателю.

Сканер будет распознавать узор вен на ладони и сравнивать его с электронным образцом, который хранится в базе данных. Деньги за покупку будут списываться с текущего счета клиента.

О других деталях ведомство сообщит позже.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Центробанк Кореи продолжает переводить страну на безналичные расчеты. В рамках инициативы «безналичного общества» будет запущено несколько пилотных проектов по улучшению платежной инфраструктуры в стране.

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