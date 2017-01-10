Дай пять: найден способ заменить банковские карты

Вместо карт покупатели будут расплачиваться ладонью
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи планирует запустить пилотный проект биометрических платежей в первой половине 2017 года. Потребители смогут расплачиваться в магазинах без карт и наличных – достаточно будет прикоснуться ладонью к специальному считывателю.
Сканер будет распознавать узор вен на ладони и сравнивать его с электронным образцом, который хранится в базе данных. Деньги за покупку будут списываться с текущего счета клиента.
О других деталях ведомство сообщит позже.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Центробанк Кореи продолжает переводить страну на безналичные расчеты. В рамках инициативы «безналичного общества» будет запущено несколько пилотных проектов по улучшению платежной инфраструктуры в стране.
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