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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Директор департамента платежных систем НБУ задержан за взятку

03.02.2017 12:39

Чиновник требовал деньги за регистрацию платежной системы

Шацкий задержан за взятку

Директор департамента платежных систем НБУ задержан за взятку. Фото: politcommersant.ge

Директор департамента платежных систем Национального банка Украины Сергей Шацкий задержан за взятку 2 февраля.

Он якобы требовал 35 тыс долларов за регистрацию платежной системы.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры.

 

Согласно сообщениям, Шацкий требовал 35 тыс долларов за регистрацию платежной системы «Платисервис».

Она была зарегистрирована 24 января 2017 года.

Шацкий был задержан во время получения части денег. Его задержали вместе с тремя посредниками.

Ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки), посредникам — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (соучастие в получении взятки).

В НБУ прокомментировали информацию:

nbu

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Рубрики: НовостиУкраина

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