Директор департамента платежных систем НБУ задержан за взятку

Чиновник требовал деньги за регистрацию платежной системы

Директор департамента платежных систем Национального банка Украины Сергей Шацкий задержан за взятку 2 февраля.

Он якобы требовал 35 тыс долларов за регистрацию платежной системы.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщениям, Шацкий требовал 35 тыс долларов за регистрацию платежной системы «Платисервис».

Она была зарегистрирована 24 января 2017 года.

Шацкий был задержан во время получения части денег. Его задержали вместе с тремя посредниками.

Ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки), посредникам — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (соучастие в получении взятки).

В НБУ прокомментировали информацию:

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