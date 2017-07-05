Европейские церкви переходят на бесконтактные пожертовования

В Церкви осознали, что в современном обществе люди хотят совершать пожертвования по-другому

В национальном проекте Великобритании по внедрению бесконтактных карточных платежей и пожертвований примут участие 40 церквей. Сервис Церкви Англии Parish Buying, который будет управлять проектом, уже начал привлекать церквей-добровольцев.

В Parish Buying говорят, что церкви только выиграют от «специально согласованных низких ставок по транзакциям», однако точных цифр пока не называют. Известно, что ручные терминалы смогут принимать платежи на суммы до 30 фунтов стерлингов.

По словам Джона Престона, представителя Церкви Англии, это шаг к признанию того, что в последние годы изменилось отношение людей к наличным деньгам.

Церковь Англии надеется, что к тестированию сервиса присоединятся как городские, так и провинциальные церкви разного размера. Это позволило бы точнее проанализировать потребности прихожан.

Церкви, участвующие в тестовом проекте, должны будут предоставить подробную отчетную информацию: сложность процесса регистрации, простота использования, какие именно платежи были проведены. Обратная связь поможет определить, стоит ли в следующем году подключать к проекту все церкви Англии и Уэльса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Швеции даже Бог принимает цифровые платежи. Все больше церквей страны начинают принимать пожертвования через мобильные приложения.

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По материалам thirdsector.co.uk