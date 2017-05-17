Европейский онлайн-банк интегрирует криптовалютные счета

Skandiabanken, норвежский интернет-банк, добавил поддержку Bitcoin-счетов на свою веб-платформу

В результате нововведения клиенты банка могут получить доступ к своим счетам на Coinbase через онлайн-банкинг. Кроме того, каждый клиент сможет совершить покупку биткоинов прямо на платформе банка при помощи платежного процессора PayPal.

Skandiabanken предоставляет свои услуги исключительно онлайн и в настоящее время является очень популярным интернет-банком в Норвегии. Сотрудники банка полагают, что клиенты оценят новую возможность, так как она предоставляет более удобный и простой способ отслеживания своих цифровых инвестиций. Первоначально услуга будет доступна только клиентам Skandiabanken, использующим платежную платформу банка.

Норвежские налоговики классифицируют Bitcoin как собственность, а это, в соответствии с законодательством страны, — налогооблагаемый доход. По словам представителей банка, клиенты будут уведомлены о налоговом регулировании как только решат подключить биткоин-счета к своему аккаунту.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что японская биржа предлагает депозиты в Bitcoin. Для владельцев Bitcoin будет предложено четыре депозитных плана в зависимости от срока вклада.

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По материалам thepaypers.com