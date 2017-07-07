Европейский производитель mPOS-терминалов готовится к IPO

Шведский провайдер мобильных POS-терминалов iZettle в прошлом году удвоил свои доходы и сократил убытки, а теперь готовится к потенциальному IPO

Компания IZettle начала работу в 2011 году. С тех пор она зарекомендовала себя как “европейский Square”, позволив малым предприятиям принимать платежи через свои мобильные телефоны, подсоединив к ним небольшие мобильные картридеры. Компания также предлагает инструменты для отслеживания продаж и привлечения финансирования.

В настоящее время IZettle работает на 12 рынках в Европе и Латинской Америке, каждый месяц привлекая к сотрудничеству около тысячи малых предприятий.

Благодаря такой быстрорастущей клиентской базе, доходы компании в прошлом году выросли с 41,7 млрд евро до 66,8 млн евро. При этом убытки сократились на 23% до 23,7 млн евро.

В январе компания закрыла раунд финансирования в размере 60 млн евро. Таким образом, общий показатель инвестиций достигл почти 200 млн евро. Теперь генеральный директор Jacob de Geer рассчитывает на размещение на фондовой бирже.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Лондоне тестируют новый способ приема платежей. Для их обработки платежей больше не понадобится POS-терминал. Принять оплату можно будет со смартфона.

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