MWC-2017: Huawei представил смарт-часы с опцией платежей

В новых умных часах китайского производителя появится NFC-чип

Huawei представила новые умные часы в рамках Mobile World Congress. Устройство будет поддерживать NFC-платежи. Предположительно, в него можно можно будет загружать банковские карты. И использовать при расчетах в POS-терминалах.

Гаджет под названием Huawei Watch 2 будет выпускаться в двух версиях: спортивной и классической.

Умные часы будут работать на операционной системе Android Wear 2.0. Подключение к смартфону обеспечит автономное соединение Bluetooth.

Помимо платежей, новое устройство будет поддерживать ассистента Google.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о новостях от Mastercard. В первый день Mobile World Congress платежная система объявила о сотрудничестве с поставщиком ПО для POS-систем и анонсировала выход на новые рынки.

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