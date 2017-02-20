Китайская компания заменила 90% сотрудников роботами: что из этого вышло

Сейчас среди сотрудников фабрики китайской компании насчитывается лишь 60 человек

Фабрика в китайском городе Дунгуань заменила 90% своих сотрудников роботами. Результат превзошел все ожидания — продуктивность увеличилась на 250%, производственный брак сократился на 80%.

Китайская компания Changying Precision Technology Company недавно была в поисках 650 сотрудников для производства мобильных телефонов. Однако вместо людей компания наняла 30 роботов, которые работают на десяти производственных линиях. Сейчас среди сотрудников фабрики насчитывается лишь 60 человек — три из них занимаются проверкой и мониторингом производственной линии, остальные мониторят системы компьютерного управления.

В компании утверждают, что количество сотрудников может сократиться еще больше — с 60 до 20 человек. К тому же, судя по положительным результатам полного перехода на автоматизированное производство, многие компании, скорее всего, решат последовать примеру китайской фабрики.

Однако за такой переход придется заплатить потерей рабочих мест. Согласно результатам совместного исследования Oxford University и Oxford Martin School «47% работников в США находятся в зоне риска — через 20 лет на их место придут роботы».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рынок робототехники вырастет вдвое к 2020 году.

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По материалам futurism.com