Когда мобильные платежи станут мейнстримом в США — исследование

Пока что популярность мобильных платежей в США остается на низком уровне

Хотя экосистема мобильных кошельков в США продолжает развиваться активными темпами, популярности мобильных платежей в физических магазинах все еще остается на низком уровне, на что существует несколько основных причин:

— низкий спрос со стороны пользователей и

— недостаточно развитая платежная инфраструктура.

Недавно проведенное исследование показало, что объем мобильных платежей в физических магазинах достигнет 75 млрд долларов уже в этом году. С 2015 по 2020 год среднегодовой темп роста показателя составит 80%, что повлечет за собой рост объема мобильных платежей до 503 млрд долларов к 2020 году.

Согласно исследованию, количество пользователей мобильных платежей также будет стремительно расти и к концу 2020 года достигнет 150 млн человек.

Тем не менее, пока что мобильные платежи продолжают сталкиваться с преградами: лояльность потребителей к традиционным методам платежей и низкий уровень внедрения платежной инфраструктуры среди мерчантов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам paymentscardsandmobile.com