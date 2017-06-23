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Компания Verifone представила два новых POS-терминала

23.06.2017 15:57

Оба терминала оснащены большими сенсорными экранами с возможностью цифровой подписи

Verifone

Компания представила два новых POS-терминала Фото: www.verifone.com

Производитель платежных терминалов Verifone представил два новых устройства для приема оплат в торговых точках. В пресс-релизе компании указано, что оба POS-терминала соответствуют стандартам безопасности PCI DSS.

Портативный Verifone V240m

Мощное и компактное решение для быстрого приема платежей. Устройство оснащено большим 3,5-дюймовым сенсорным экраном с хорошим разрешением и возможностью цифровой подписи. А память устройства позволяет устанавливать различные мультимедийные приложения. Кроме того, терминал оснащен встроенным высокоскоростным принтером для быстрой печати чеков.

Verifone V240m Фото: www.verifone.com

Автономный mPOS Verifone e285

Этот терминал предагает торговцам настоящую мобильность. Для полноценной работы устройства не требуется подключение к смарт-девайсам. Принимать платежи можно где угодно — на фуд-кортах, фестивалях и т. д. Он обеспечивает до 12 часов автономной работы, поддерживает Bluetooth, Wi-Fi, 3G или GPRS для удобства беспроводной связи.

E285 принимает все формы оплаты и оснащен 2,8-дюймовым цветным сенсорным экраном, с опцией цифровой подписи.

Verifone e285  Фото: www.verifone.com

С обоих устройств торговцы смогут зайти в App Marketplace Verifone, приобрести новые приложения или обновить существующие.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Стало известно, что Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC)  даст зеленый свет вводу PIN-кода на экране смартфона, с помощью которого продавец принимает платежи. Ведомство сейчас работает над новым стандартом.

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Рубрики: VeriFoneМобильные платежиНовостиЭквайринг

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