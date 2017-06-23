Компания Verifone представила два новых POS-терминала

Оба терминала оснащены большими сенсорными экранами с возможностью цифровой подписи

Производитель платежных терминалов Verifone представил два новых устройства для приема оплат в торговых точках. В пресс-релизе компании указано, что оба POS-терминала соответствуют стандартам безопасности PCI DSS.

Портативный Verifone V240m

Мощное и компактное решение для быстрого приема платежей. Устройство оснащено большим 3,5-дюймовым сенсорным экраном с хорошим разрешением и возможностью цифровой подписи. А память устройства позволяет устанавливать различные мультимедийные приложения. Кроме того, терминал оснащен встроенным высокоскоростным принтером для быстрой печати чеков.

Автономный mPOS Verifone e285

Этот терминал предагает торговцам настоящую мобильность. Для полноценной работы устройства не требуется подключение к смарт-девайсам. Принимать платежи можно где угодно — на фуд-кортах, фестивалях и т. д. Он обеспечивает до 12 часов автономной работы, поддерживает Bluetooth, Wi-Fi, 3G или GPRS для удобства беспроводной связи.

E285 принимает все формы оплаты и оснащен 2,8-дюймовым цветным сенсорным экраном, с опцией цифровой подписи.

С обоих устройств торговцы смогут зайти в App Marketplace Verifone, приобрести новые приложения или обновить существующие.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Стало известно, что Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC) даст зеленый свет вводу PIN-кода на экране смартфона, с помощью которого продавец принимает платежи. Ведомство сейчас работает над новым стандартом.

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