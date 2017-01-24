Крупная международная банковская группа стала жертвой кибератак

Все банки, входящие в банковскую группу, испытывали проблемы при работе с онлайн-сервисами

Проблемы при работе с онлайн-сервисами, с которыми британская банковская группа столкнулась ранее в этом месяце, были вызваны мошенническими действиями международной преступной группы.

Предположительно, британская банковская группа стала жертвой DDoS-атак, которые длились два дня. Жертвами мошенников стали все банки, работающие под брендом Lloyds, включая Halifax и Банк Шотландии. TSB, который в прошлом году вышел из группы Lloyds и до сих пор работает на технологической платформе этого банка, тоже стал жертвой атаки.

Пока что в банке никак не прокомментировали ситуацию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о 6 тенденциях развития киберугроз.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Банки под постоянной угрозой кибератак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кибербдительность: как украинцы защищают свои деньги от мошенников

По материалам finextra.com