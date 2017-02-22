Курс биткоина уверенно держится выше заветной отметки

Цена криптовалюты уже несколько дней не падает ниже 1 тыс долларов за 1 BTC

Курс биткоина держится на уровне выше 1 тыс долларов уже больше недели. Криптовалюта торгуется выше заветной отметки начиная с 14 февраля, согласно CoinDesk USD Bitcoin Price Index (BPI).

На момент публикации материала курс находился на уровне 1,111 долларов за 1 BTC.

Ранее цена биткоина уже держалась на уровне выше 1 тыс долларов на протяжении нескольких дней. Это было в 2013 году 29-30 ноября и 3-4 декабря. В этот приод курс отличался сильной волотильностью.

Также, 2-9 февраля текущего года цена криптовалюты уверенно держалась выше 1 тыс долларов за монету.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что сеть магазинов «Цитрус» начала принимать к оплате биткоины.

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По материалам coindesk.com