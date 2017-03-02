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PaySpace Magazine 2016 #4 Сентябрь 2016 - Январь 2017

Mastercard внедрит бесконтактную оплату проезда в транспорте Сингапура

02.03.2017 10:25

Пилотная фаза проекта охватит более 100 тыс пассажиров общественного транспорта в Сингапуре

Бесконтактная оплата проезда

Mastercard внедрит бесконтактную оплату проезда в транспорте Сингапура. Фото: techinasia.com

Сингапурское управление по наземному транспорту (Singapore’s Land Transport Authority, LTA) совместно с платежной системой Mastercard намерено внедрить систему оплаты транспорта с помощью бесконтактных банковских карт.

Сотрудничество LTA и Mastercard было анонсировано в июле прошлого года.

Проект будет запущен в тестовом режиме в следующем месяце и охватит по меньшей мере 100 тыс пассажиров общественного транспорта. Пользователи смогут мониторить историю своих поездок и платежей в транспорте с помощью мобильного приложения TransitLink или онлайн.

На этом сотрудничество LTA и Mastercard не закончится.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что весь электротранспорт Львова перешел на электронные билеты.

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По материалам finextra.com

Рубрики: MasterCardБезналичное обществоНовости

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