Возможности для бизнеса в 2017 — мнение участников Mobile World Congress

В каких отраслях стоит развивать бизнес — знают посетители MWC-2017

Компания GSMA провела опрос среди посетителей MWC-2017 и выяснила их мнения о новых возможностях для бизнеса в 2017 году. Первым в рейтинге оказался интернет вещей (IoT). Такого мнения придерживается почти половина посетителей и участников Mobile World Congress-2017, который проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

39,2% респондентов заявили, что операторы мобильной связи должны поддерживать банки и финансовые учреждения.

А 34,5% сказали, что операторы вполне могут самостоятельно предоставлять платежные услуги.

Только 10% опрошенных отметили, что операторы не должны вмешиваться в мобильные платежи, оставив эту опцию таким компаниям, как Apple Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Во время Mobile World Congress-2017 платежная система Mastercard представила результаты ежегодного исследования цифровых платежей. Оказалось, пользователи соцсетей диктуют моду в платежах, публикуя в своих аккаунтах отзывы о тех или иных платежных инновациях.

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