Налог на Bitcoin: В Южной Корее будут регулировать операции с криптовалютой

В стране уже готовят новые законодательные акты, которые переведут операции с цифровыми валютами в правовое поле

В частности, три новых законопроекта разрабатывает представитель правящей Демократической партии Пак Йон Чжи. Они станут основой нормативно-правовой базы оборота Bitcoin и Ethereum в стране, которая является одним из крупнейших криптовалютных рынков в мире. При этом новое регулирование может оказаться достаточно жестким.

Кроме того, будут предложены поправки к существующему закону об электронных финансовых транзакциях. Если они будут приняты, деятельность трейдеров и компаний, оперирующих с криптовалютами, будет регулироваться. Они также станут подотчетными финансовым ведомствам страны.

Сам автор поправок считает, что необходимо решить проблему невозможности обмена цифровых валют на другие валюты и заявляет о «возможном хаосе в национальной экономике после того, как пузырь цифровых валют лопнет».

Другие поправки нацелены на изменение действующих законов о налоге на доходы и прибыль предприятий. Власти хотят не только сделать транзакции с криптовалютой налогооблагаемыми, но и пресечь любые попытки уклонения от уплаты налогов.

Ожидается, что свой окончательный вид законопроекты примут к концу текущего месяца.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Банк Barclays обсуждает внедрение Bitcoin с британскими регуляторами. По словам генерального директора, Barclays с осторожностью прокладывает путь в новую область.

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По материалам: Forklog