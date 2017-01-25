Новая почта запустит чат-бота в Viber

Новая почта запустит еще один канал коммуникации для общения с клиентами

Теперь Новая почта сможет общаться со своими клиентами, используя еще один канал коммуникации — чат-бота в Viber.

Чат-бот поможет клиентам:

— отследить посылку,

— вызвать курьера,

— вычислить стоимость доставки,

— найти ближайшее отделение,

— получить оперативную информацию о новостях компании,

— получить информацию о графике работы отделений в праздники, изменениях в расписании доставок из-за погодных условий и т.д.

Чтобы воспользоваться сервисом клиенту необходимо:

— зайти во вкладку Мои контакты, найти среди публичных (public accounts) аккаунт Нова пошта и нажать «Отслеживать» (Follow)

— чтобы получить нформацию о статусе посылки, стоимости доставки и т.д., нужно нажать кнопку чата в аккаунте Нова пошта, ввести любое слово (например, Старт/Start) и выбрать нужную опцию.

Услуга доступна пользователям смартфонов на iOS и Android с последней версией мессенджера Viber.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Новая почта открывает курсы для бизнесменов.

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