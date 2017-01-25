Новая почта запустит чат-бота в Viber

Новая почта запустит еще один канал коммуникации для общения с клиентами
Теперь Новая почта сможет общаться со своими клиентами, используя еще один канал коммуникации — чат-бота в Viber.
Чат-бот поможет клиентам:
— отследить посылку,
— вызвать курьера,
— вычислить стоимость доставки,
— найти ближайшее отделение,
— получить оперативную информацию о новостях компании,
— получить информацию о графике работы отделений в праздники, изменениях в расписании доставок из-за погодных условий и т.д.
Чтобы воспользоваться сервисом клиенту необходимо:
— зайти во вкладку Мои контакты, найти среди публичных (public accounts) аккаунт Нова пошта и нажать «Отслеживать» (Follow)
— чтобы получить нформацию о статусе посылки, стоимости доставки и т.д., нужно нажать кнопку чата в аккаунте Нова пошта, ввести любое слово (например, Старт/Start) и выбрать нужную опцию.
Услуга доступна пользователям смартфонов на iOS и Android с последней версией мессенджера Viber.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Новая почта открывает курсы для бизнесменов.
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