Объем платежей через мобильные кошельки вырастет на 30%

Самой высокой популярностью мобильные кошельки пользуются на Дальнем Востоке и в Китае

В текущем году глобальный объем расходов на платежи с помощью мобильных кошельков вырастет на 32% и достигнет 1,35 трлн долларов, согласно результатам исследования Juniper Research.

Самый высокий уровень расходов зафиксирован на Дальнем Востоке и в Китае в основном благодаря успеху Alipay и WeChat.

К тому же, популяризации мобильных кошельков способствует и тот факт, что PayPal и Apple предлагают свои кошельки для использования как в Интернете, так и в офлайн-магазинах.

Авторы исследования также отмечают, что крайне успешным оказалось решение PayPal запустить HCE (Host Card Emulation) для платежей через POS-терминалы.

Также, внедрение Директивы о платежных услугах (Payment Services Directive 2, PSD2) будет способствовать дальнейшему развитию конкуренции на европейском рынке мобильных кошельков, что заставит компании предлагать дополнительные услуги для привлечения клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильные кошельки будут страховать деньги клиентов.

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По материалам thepaypers.com