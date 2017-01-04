Пенсионный сбор на покупку валюты отменен

2-процентный сбор при покупке наличной валюты утратил силу

С 1 января 2017 года больше не будет взиматься 2-процентный сбор с операций при покупке наличной валюты.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

«Статья про отмену 2% сбора уже вступила в силу, и с 1 января 2017 года он не взимается», – отметили в пресс-службе регулятора.

Украинский парламент отменил пенсионный сбор, приняв 20 декабря закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году». Закон был опубликован 31 декабря и вступил в силу в первый день нового 2017 года.

С 1998 года в Украине пенсионный сбор при покупке валюты постоянно то вводили, то отменяли. Впервые он был введен в 1998 году и до 2006 года составлял 1,5%. Затем до 2009 года его постепенно снижали. Его минимальная ставка была 0,2% с 2009 по 2010 год. В январе 2011 года его и вовсе отменили. В 2014 году его вновь ввели на уровне 0,5%. К 2015 году он составлял уже 2%.

Основной причиной для отмены сбора стало стремительное развитие теневого валютного рынка. Сейчас он уже превышает 50%.

Инициатива была поддержана НБУ и международными партнерами.

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По материалам interfax.com.ua