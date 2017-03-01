Почему PayPal не спешит с запуском в Украине

Председатель Совета Независимой ассоциации банков рассказал, почему платежная система медлит с запуском на украинском рынке

Среди основных причин того, почему платежная система пока не рассматривает возможность запуска в Украине высокий уровень карточного мошенничества, низкий инвестиционный рейтинг, некоторые законодательные аспекты и еще несколько невыгодных для страны факторов.

Об этом в комментарии сказал председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

Также, запуск в Украине на данным момент не является выгодным для самой компании.

В числе других негативных факторов для PayPal на украинском рынке — риск вывода достаточно большого оборота средств из платежной системы ввиду высокого уровня мошенничества с платежными картами и других негативных аспектов платежной экосистемы страны.

Кроме того, Шпек отметил необходимость принятия ряда законодательных изменений для упрощения запуска PayPal в Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем мобильных платежей через PayPal вырос на 55%.

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По материалам ukrinform.ru