Полиция впервые произвела арест благодаря технологии распознавания лиц

Сейчас британская полиция активно изучает возможности применения технологии в своей работе

Полиция в Южном Уэльсе арестовала человека, используя технологию распознавания лиц. Случай стал первым в истории Великобритании.

Сейчас полиция изучает потенциал технологии для дальнейшего использования в работе полицейских служб. Тестирования уже провели в ходе трех масштабных ивентов — Download music festival, Notting Hill Carnival и финале Лиги чемпионов в Кардиффе.

Во время тестирования на финале Лиги чемпионов использовалось программное обеспечение, разработенное компанией NEC.

В Кардиффе были замечены несколько фургонов с камерами на крыше и знаком, предупреждающим о том, что ведется распознавание лиц.

За последние 18 месяцев полиция Великобритании добилась значительных успехов в изучении возможностей применения технологии распознавания лиц в своей работе, а первый арест благодаря технологии является доказательством этому.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Китае систему распознавания лиц внедрят в банкоматах. К такому решению власти Китая пришли с целью борьбы против отмывания денег на территории острова Макао.

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По материалам engadget.com