Привет, Bixby: у Samsung Pay тоже появится голосовой помощник

Несколько деталей о новом продукте Samsung уже попали в СМИ

Samsung оснастит свой мобильный платежный сервис Samsung Pay виртуальным ассистентом Bixby. Об этом сообщает портал Galaxy Club.

Еще точно неизвестно, как именно будет работать новый сервис, но несколько деталей все-таки попали в СМИ.

Bixby – это разработка Viv Labs, которую впоследствии приобрела компания Samsung.

Ожидается, что голосовой помощник от Samsung будет доступен в двух вариантах: в женском и мужском.

Портал Galaxy Club также сообщает о скором запуске приложения для онлайн-платежей Samsung Pay Mini, которое было анонсировано еще в мае 2016 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за тестирование Samsug Pay в новых странах будут доплачивать.

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По материалам nfcworld.com