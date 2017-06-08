Разоблачен еще один сайт онлайн-кредитования, который выманивает деньги у украинцев

Новый сайт по предоставлению услуг онлайн-кредитования обманывает клиентов, требуя тысячи гривен

В службу безопасности одного из украинских банков обратился мужчина, который пытался взять кредит через сайт https://www.icash24.com.ua/, сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА.

Позвонив по контактному номеру телефона на сайте, клиента попросили оставить свой номер, чтобы с ним позже связался кредитный брокер. Им оказалась женщина, представившаяся Анной. Она рассказала, что сайт помогает получить кредиты разных отечественных банков (в том числе и того, в который позже обратился с жалобой клиент).

Клиент хотел взять кредит на сумму 90 тыс грн. Для стандартной проверки, осуществляемой любой кредитной организацией, он оставил свои личные данные. Связавшись с клиентом после рассмотрения заявки, Анна сообщила, что заявка принята и кредит согласован.

Однако для того, чтобы получить деньги, клиент сначала должен был «оплатить услуги брокера и сайта». Анна попросила клиента отправиться к терминалу и позвонить ей, чтобы она продиктовала счет, на который следует переводить оплату в размере 3580 грн.

Клиент, прежде чем переводить деньги, решил позвонить в банк, который якобы и должен был выдать кредит. Там подтвердили, что не собирались предоставлять кредит и даже не знают о нем.

Мошенники действовали по стандартной схеме работы сервиса онлайн-кредитования, которые в последнее время стремительно развиваются в Украине. Клиент совершает звонок в колл-центр, ведет переговоры с кредитным брокером и ждет, пока банк рассмотрит и утвердит заявку на кредит.

Однако в реальных сервисах не требуют переводить деньги брокеру до того, как будет предоставлен сам кредит. Они обычно включают все платежи в сумму кредита, либо оплату нужно произвести после получения денег. К тому же, «Анна» убеждала клиента, что именно согласие перевести деньги является условием для получения кредита. Если бы клиент оказался менее бдительным и все же перевел деньги вперед, они бы просто ушли в карман мошенников, и никакой кредит не был бы предоставлен.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, как мошенники выманивают секретные данные платежных карт. Телефонные мошенники постоянно придумывают новые сценарии, чтобы вытребовать с жертвы конфиденциальную информацию и выманить деньги.

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