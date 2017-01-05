Робот-финансовый советник: как упростить управление денежными средствами?

В Сингапуре представили робота-финансового советника для женщин

Мисс Кайа, новый робот-финансовый советник для женщин в Сингапуре, упростит и сделает управление денежными средствами более понятным.

Разработчики утверждают, что изобретение поможет женщинам стать более успешными в том, что касается финансовых вопросов.

На первых порах услугами Мисс Кайи смогут пользоваться только люди с достатком выше среднего. Робот-советник учитывает финансовые цели пользователя и разрабатывает уникальное портфолио с индивидуальным графиком действий и ожидаемыми результатами.

Сервис разработан с учетом инвестиционных алгоритмов, которые учитывают среднюю продолжительность жизни женщин и специфику их расходов. Сервис также предлагает инструменты бюджетирования и электронный кошелек.

Разработчики утверждают, что Мисс Кайа призвана не только помогать женщинам правильно инвестировать. С ее помощью женщины смогут чувствовать себя более уверенными в финансовых вопросах, успешно достигая жизненных целей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компании сокращают сотрудников и нанимают роботов.

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По материалам finextra.com