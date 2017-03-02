Рынок мобильных платежей в Китае достиг впечатляющих результатов

С мобильных кошельков в Китае тратят более $1 трлн в квартал

По итогам третьего квартала 2016 года объем рынка мобильных платежей в Китае достиг $1,3трлн. Увеличившись на 20,5% по сравнению с тем же кварталом в 2015 году. Такие данные приведены в исследовании Analysys.

Половина всех транзакций с мобильного приходится на кошелек Alibaba – Alipay (50,42%). Также популярны кошельки TenPay (38,12%) и Lakala (3,32%). При этом Apple Pay, который запустился в Китае в начале 2016 года, не входит даже в ТОП-10 кошельков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Китайские мобильные кошельки развиваются не только в Поднебесной. В частности, Alipay сотрудничает с BNP Paribas, Barclays, UniCredit и SIX Payment Services.

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