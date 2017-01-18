Рынок робототехники вырастет вдвое к 2020 году

Рост вызван как технологическим прогрессом, так и более частым использованием роботов и признанием на рынке

К 2020 году глобальный рынок робототехники вырастет более чем вдвое — с 91,5 млрд долларов в 2016 году до 188 млрд долларов к 2020 году, согласно недавнему исследованию компании International Data Corporation (IDC).

В добавок к данным о робототехнических системах, аппаратных системах, программном обеспечении и обслуживанию коммерческой робототехники для проведения исследования эксперты IDC также включили показатель по закупке и обслуживанию коммерческих дронов.

60% роботов выполняют на производствах такие задачи, как сварка, сборка, покраска и смешивание материалов.

Больше всех на робототехнику в 2016 году потратили такие индустрии, как добывающая отрасль (8 млрд долларов), сфера обслуживания (6,5 млрд долларов) и здравоохранение (4,5 млрд долларов). В течение нескольких следующих лет эти сферы закрепят за собой статус лидеров в том, что касается задействования робототехники.

Согласно данным IDC, больше всего расходов на робототехнику приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Японию. Страны этого региона потратили около 2/3 всей суммы глобальных расходов. Европа, Средний Восток и Африка в 2016 году выложили около 14,7 млрд долларов на робототехнику, а Северная и Южная Америки — 12,9 млрд долларов.

По прогнозам экспертов, расходы на робототехнику вырастут более, чем вдвое в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период с 2015 по 2020 год.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что люди готовы получать финансовые консультации от роботов.

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По материалам businesswire.com