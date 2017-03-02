Рынок труда под угрозой: миллионы сотрудников заменят роботы

К такому выводу пришли авторы неофициального блога Банка Англии

Опасения о том, что новые технологии и искусственный интеллект заменят человеческий труд становятся все более актуальными.

Об этом сообщается в блоге Банка Англии.

Авторы блога отмечают, что темпы технологического прогресса и массового внедрения робототехники настолько высоки, что как экономика так и общество рискуют не успеть приспособиться к таким кардинальным изменениям.

К тому же, согласно недавнему отчету Deloitte, около трети всех рабочих мест в Великобритании находятся в зоне риска. Так, более 30% сотрудников будут заменены роботами в течение следующих двадцати лет. Свои рабочие места рискуют уступить роботам 2 млн сотрудников в ритейле, 1,5 млн сотрудников в логистике и 1,25 млн сотрудников в сфере здравоохранения и социального обеспечения.

Также, авторы отмечают, что от массовой роботизации больше других пострадает население развитых стран.

Ранее мы уже сообщали о том, что китайская компания Changying Precision Technology Company заменила 90% своих сотрудников роботами. Результат превзошел все ожидания — продуктивность увеличилась на 250%, производственный брак сократился на 80%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что рынок робототехники вырастет вдвое к 2020 году.

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