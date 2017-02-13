Samsung реабилитируется: каким будет новый смартфон Galaxy S8

Samsung намерена сделать все, чтобы отойти от имиджа производителя «горящих смартфонов»

После провального запуска Galaxy Note 7 в 2016 году Samsung намерена реабилитироваться.

После неудачи с Galaxy Note 7 компания потеряла 5 млрд долларов и с позиции лидера в списке производителей смартфонов в Азиатско-Тихоокеанском регионе опустилась на пятую строку. Более того, за Samsung закрепился имидж производителя «горящих смартфонов».

С целью реабилитации имиджа Samsung презентует свой новый смартфон — Galaxy S8 – в Нью-Йорке уже в следующем месяце. Ожидается, что Galaxy S8 станет самым инновационным смартфоном Samsung с точки зрения функционала и возможностей.

В частности, согласно слухам, у нового смартфона не будет кнопки Home. Среди других новшеств — виртуальный ассистент Bixby, сканер отпечатка пальца и изогнутый экран.

После 7-месячных проверок Samsung удалось выяснить, что причиной возгорания Galaxy Note 7 стала спешка при производстве и неисправность аккумуляторной батареи. Чтобы избежать дальнейших проблем, Samsung будет сотрудничать с производителем аккумуляторных батарей для смартфонов Samsung SDI Co. Компания уже вложила 130 млн долларов в обеспечение безопасности своей продукции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung представит мини-версию Samsung Pay.

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По материалам pymnts.com